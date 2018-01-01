Конте установил новый рекорд Интера в чемпионате Италии

Наставник миланского клуба отлично стартовал в Серии А.

Миланский Интер минимально обыграл Лацио (1:0) в центральном матче пятого тура чемпионата Италии.

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Эта победа стала уже пятой подряд в текущем сезоне Серии А для главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте. Таким образом, итальянский специалист установил новый рекорд, став первым наставником в истории Интера, который ни разу не проиграл в первых пяти играх.

Напомним, до этого Интер обыграл Лечче, Удинезе, Кальяри и Милан. На данный момент подопечные Конте занимают первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 15 очков и опережая Ювентус на 2 балла.

Следующий поединок Интер проведет в субботу, 28-го сентября, на выезде против Сампдории.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Интер - Лацио.