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Конте установил новый рекорд Интера в чемпионате Италии

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Наставник миланского клуба отлично стартовал в Серии А.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Миланский Интер минимально обыграл Лацио (1:0) в центральном матче пятого тура чемпионата Италии.

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Эта победа стала уже пятой подряд в текущем сезоне Серии А для главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте. Таким образом, итальянский специалист установил новый рекорд, став первым наставником в истории Интера, который ни разу не проиграл в первых пяти играх.

Напомним, до этого Интер обыграл Лечче, Удинезе, Кальяри и Милан. На данный момент подопечные Конте занимают первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 15 очков и опережая Ювентус на 2 балла.

Следующий поединок Интер проведет в субботу, 28-го сентября, на выезде против Сампдории.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Интер - Лацио.

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Теги: Антонио Конте, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, Италия, рекорд
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