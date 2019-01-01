Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер - Лацио 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Италии

Комментариев: 0
Интер на своем поле сумел переиграть Лацио.

Интер - Лацио: обзор матча
Интер - Лацио: обзор матча
Getty Images

В матче пятого тура итальянской Серии А миланский Интер в тяжелом матче смог обыграть римский Лацио.

Судьбу поединка решил единственный гол Д'Амброзио на 24-й минуте встречи.

Смотрите видео гола и обзор матча Интер - Лацио:

Интер - Лацио 1:0
Гол: Д'Амброзио, 24

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Шкриниар - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 57), Бираги - Политано (Мартинес, 77), Р. Лукаку (Санчес, 83)

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш - Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 65), Хони - Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа

Предупреждения: Д'Амброзио, Мартинес - Луис Альберто, Баштуш, Пароло.

Поделись:
Теги: Интер, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, Италия, видео гола, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь