Интер - Лацио 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Италии
Интер на своем поле сумел переиграть Лацио.
В матче пятого тура итальянской Серии А миланский Интер в тяжелом матче смог обыграть римский Лацио.
Судьбу поединка решил единственный гол Д'Амброзио на 24-й минуте встречи.
Смотрите видео гола и обзор матча Интер - Лацио:
Интер - Лацио 1:0
Гол: Д'Амброзио, 24
Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Шкриниар - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 57), Бираги - Политано (Мартинес, 77), Р. Лукаку (Санчес, 83)
Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш - Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 65), Хони - Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа
Предупреждения: Д'Амброзио, Мартинес - Луис Альберто, Баштуш, Пароло.
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