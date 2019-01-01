Интер - Лацио 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Италии

Интер на своем поле сумел переиграть Лацио.

Интер - Лацио: обзор матча Getty Images

В матче пятого тура итальянской Серии А миланский Интер в тяжелом матче смог обыграть римский Лацио.

Судьбу поединка решил единственный гол Д'Амброзио на 24-й минуте встречи.

Смотрите видео гола и обзор матча Интер - Лацио:

Интер - Лацио 1:0

Гол: Д'Амброзио, 24

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Шкриниар - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 57), Бираги - Политано (Мартинес, 77), Р. Лукаку (Санчес, 83)

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш - Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 65), Хони - Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа

Предупреждения: Д'Амброзио, Мартинес - Луис Альберто, Баштуш, Пароло.