Рома - Аталанта 0:2 видео голов и обзор матча Серии А
Команда Руслана Малиновского не оставила шансов подопечным Паулу Фонсеки.
В поединке пятого тура чемпионата Италии Аталанта всухую разгромила Рому (0:2).
Отметим, что с первых минут поединка на поле вышел украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский, который получил одну из худших оценок в своей команде за это противостояние.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Аталанта:
Рома - Аталанта 0:2
Голы: Сапата, 71, де Роон, 90
Рома: Пау Лопес - Спинаццола (Жезус, 55), Смоллинг, Фасио (Калинич, 75), Коларов - Кристанте, Верету - Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65) - Джеко.
Аталанта: Голлини - Толой, Кьяер, Паломино - Хатебур, Фрелер, де Роон, Кастань - Малиновский (Госенс, 79) - Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).
Предупреждения: Дзаньоло, Жезус - Кьяер
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