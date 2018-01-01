Рома - Аталанта 0:2 видео голов и обзор матча Серии А

Команда Руслана Малиновского не оставила шансов подопечным Паулу Фонсеки.

Рома - Аталанта: видео голов Getty Images

В поединке пятого тура чемпионата Италии Аталанта всухую разгромила Рому (0:2).

Отметим, что с первых минут поединка на поле вышел украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский, который получил одну из худших оценок в своей команде за это противостояние.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Аталанта:

Рома - Аталанта 0:2

Голы: Сапата, 71, де Роон, 90

Рома: Пау Лопес - Спинаццола (Жезус, 55), Смоллинг, Фасио (Калинич, 75), Коларов - Кристанте, Верету - Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65) - Джеко.

Аталанта: Голлини - Толой, Кьяер, Паломино - Хатебур, Фрелер, де Роон, Кастань - Малиновский (Госенс, 79) - Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).

Предупреждения: Дзаньоло, Жезус - Кьяер