Серия А: Кальяри неожиданно обыграл Наполи, Сампдория уступила Фиорентине

Предлагаем Вам ознакомиться с результатами матчей пятого тура чемпионата Италии.

В итальянской Серии А подошли к завершению поединки пятого тура турнира. Вашему вниманию результаты матчей:

Фиорентина - Сампдория 2:1

Голы: Песселья, 31, Кьеза, 57 - Бонаццоли, 79.

Фиорентина: Драговски 0 Касерес, Песселья, Миленкович - Далберт, Кастровилли (Бенасси, 82), Бадель, Пульгар, Лирола - Рибери (Соттиль, 73), Кьеза (Влахович, 90+3).

Сампдория: Аудеро - Берешински, Мурильо, Колли - Депаоли, Экдаль, Виейра, Мурру - Рамирес (Ригони, 46) - Габбьядини (Бонаццоли, 46), Капрари (Шабо, 65).

Предупреждения: Далберт, Лирола, Соттиль, Пульгар - Берешински, Виейра, Мурильо, Депаоли.

Удаление: Марильо, 65 (вторая желтая).

СПАЛ - Лечче 1:3

Голы: Ди Франческо, 17 - Манкосу, 11 (пен), 73 (пен), Кальдерони, 47.

СПАЛ: Бериша - Сионек, Викари, Фелипе (Игор, 70) - Ди Франческо (Стрефецца, 57), Мурджа, Миссироли, Куртич, Реца (Валоти, 77) - Флоккари, Петанья.

Лечче: Габриэл - Рисполи, Лучони, Россеттини, Кальдерони - Майер (Имбула, 74), Петриччоне, Табанелли - Манкосу - Фалько (Ла Мантия, 84), Бабакар (Шахов, 68).

Предупреждения: Игор - Бабакар, Кальдерони.

Парма - Сассуоло 1:0

Гол: Бурабия, 90+5 (аг).

Парма: Сепе - Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальйоло - Барилла, Эрнани, Скоццарелла (Бругман, 67) - Кулесевски (Спрокати, 87), Инглезе (Корнелиус, 78), Жервиньо.

Сассуоло: Консильи - Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Тольян - Обьянг, Маньянелли (Бурабия, 85), Локателли (Траоре, 46) - Берарди, Капуто, Бога (Дефрель, 67).

Предупреждения: Жервиньо, Гальйоло, Якопони - Обьянг.

На 74-й минуте Инглезе (Парма) не реализовал пенальти.

Наполи - Кальяри 0:1

Гол: Кастро, 87.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Максимович (Кулибали, 46), Манолас, Руи - Кальехон, Аллан, Зьелински, Инсинье (Милик, 74) - Лосано (Льоренте, 66), Мартенс.

Кальяри: Ольсен - Каччаторе, Писакане, Клаван, Ликояннис - Нандес, Олива, Рог (Кастро, 71) - Ионице - Симеоне (Черри, 74), Педру Жоау (Чеппителли, 90).

Предупреждения: Аллан - Рог.

Удаление: Кулибали, 89 (неспортивное поведение).

Дженоа - Болонья 0:0

Дженоа: Раду - Ромеро, Сапата, Кришито - Гильйоне, Лерагер, Радованович, Шене (Фавилли, 81), Баррека (Паяц, 83) - Куаме, Пинамонти (Сапонара, 68).

Болонья: Скорупски - Томиясу, Бани, Денсвил, Крейчи - Поли (Сков Ольсен, 87), Медель, Сориано (Джемайли, 90) - Орсолини, Паласио (Сантандер, 72), Сансоне.

Предупреждения: Лерагер, Сапата, Гильйоне, Ромеро, Радованович - Томиясу, Денсвил, Поли, Сков Ольсен.

На 78-й минуте Сансоне (Болонья) не реализовал пенальти.