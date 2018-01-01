Интер с трудом обыграл Лацио в матче чемпионата Италии

Подопечные Антонио Конте набрали 3 очка в домашнем поединке.

Миланский Интер на своем поле в тяжелом матче обыграл римский Лацион в матче пятого тура Серии А.

Единственный гол в этом противостоянии был забит Д'Амброзио на 24-й минуте встречи. В первом тайме поединка Лацио создал несколько опасных моментов, но голкипер Интера Самир Ханданович великолепно отстоял в рамке.

Таким образом подопечные Антонио Конте вернулись на первое место в таблице Серии А. Лацио, в свою очередь, находится на шестой строчке.

Интер - Лацио 1:0

Гол: Д'Амброзио, 24

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Шкриниар - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 57), Бираги - Политано (Мартинес, 77), Р. Лукаку (Санчес, 83).

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш - Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 65), Хони - Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа.

Предупреждения: Д'Амброзио, Мартинес - Луис Альберто, Баштуш, Пароло