Интер с трудом обыграл Лацио в матче чемпионата Италии
Миланский Интер на своем поле в тяжелом матче обыграл римский Лацион в матче пятого тура Серии А.
Единственный гол в этом противостоянии был забит Д'Амброзио на 24-й минуте встречи. В первом тайме поединка Лацио создал несколько опасных моментов, но голкипер Интера Самир Ханданович великолепно отстоял в рамке.
Таким образом подопечные Антонио Конте вернулись на первое место в таблице Серии А. Лацио, в свою очередь, находится на шестой строчке.
Интер - Лацио 1:0
Гол: Д'Амброзио, 24
Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Шкриниар - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 57), Бираги - Политано (Мартинес, 77), Р. Лукаку (Санчес, 83).
Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш - Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 65), Хони - Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа.
Предупреждения: Д'Амброзио, Мартинес - Луис Альберто, Баштуш, Пароло
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