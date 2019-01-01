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Малиновский - один из худших игроков Аталанты в матче против Ромы по версии WhoScored

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Украинец вышел на поле в стартовом составе Аталанты.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Украинский полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч пятого тура Серии А против Ромы.

Хавбек отыграл 79 минут, после чего его заменил Робин Госенс. За время, проведенное на поле, Руслан нанес 2 удара по воротам (1 - в створ), совершил 59 касаний к мячу, отдал 31 точную передачу (76%), совершил 1 отбор, 1 перехват, а также дважды потерял мяч.

За свою игру Малиновский получил оценку 6.8 по версии портала WhoScored.

Эта оценка - одна из худших в составе клуба из Бергамо. Ниже получили оценки только Иличич (6,3), а также два игрока, которые вышли на замену - Госенс (6.2) и Пашалич (6.4).

Напомним, Аталанта на выезде обыграла Рому со счетом 2:0.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, оценка
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