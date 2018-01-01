Команда Малиновского разобралась с подопечными Фонсеки в матче Серии А

Аталанта забила два безответных гола в ворота "волков".

В Риме состоялся матч пятого тура чемпионата Италии, в котором Рома принимала Аталанту.

Подопечные Пауло Фонсеки не смогли ничего противопоставить гостям, которые отправили два безответных мяча в ворота “волков“. Оба гола были забиты во втором тайме.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский отыграл 79 минут, после чего был заменен.

Рома - Аталанта 0:2

Голы: Сапата, 71, де Роон, 90

Рома: Пау Лопес - Спинаццола (Жезус, 55), Смоллинг, Фасио (Калинич, 75), Коларов - Кристанте, Верету - Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65) - Джеко.

Аталанта: Голлини - Толой, Кьяер, Паломино - Хатебур, Фрелер, де Роон, Кастань - Малиновский (Госенс, 79) - Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).

Предупреждения: Дзаньоло, Жезус - Кьяер