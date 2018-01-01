Команда Малиновского разобралась с подопечными Фонсеки в матче Серии А
Аталанта забила два безответных гола в ворота "волков".
В Риме состоялся матч пятого тура чемпионата Италии, в котором Рома принимала Аталанту.
Подопечные Пауло Фонсеки не смогли ничего противопоставить гостям, которые отправили два безответных мяча в ворота “волков“. Оба гола были забиты во втором тайме.
Отметим, что украинец Руслан Малиновский отыграл 79 минут, после чего был заменен.
Рома - Аталанта 0:2
Голы: Сапата, 71, де Роон, 90
Рома: Пау Лопес - Спинаццола (Жезус, 55), Смоллинг, Фасио (Калинич, 75), Коларов - Кристанте, Верету - Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65) - Джеко.
Аталанта: Голлини - Толой, Кьяер, Паломино - Хатебур, Фрелер, де Роон, Кастань - Малиновский (Госенс, 79) - Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).
Предупреждения: Дзаньоло, Жезус - Кьяер
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