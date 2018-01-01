Малиновский с первых минут сыграет против команды Фонсеки

Аталанта отправилась в гости к Роме в рамках очередного тура чемпионата Италии.

Римская Рома на своем поле примет Аталанту в матче пятого тура Серии А.

Главный тренер “волков“ Паулу Фонсека посадил на скамейку запасных экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна, а вот в составе Аталанты из Бергамо выйдет другой бывший игрок “горняков“ Руслан Малиновский, который появится на поле с первых минут.

Стартовые составы команд:

Рома: Пау Лопес - Спинаццола, Смоллинг, Фацио, Коларов - Кристанте, Верету - Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло - Джеко.

Запасные: Миранте, Фузато, Сантон, Диавара, Пасторе, Антонуччи, Мхитарян, Клюйверт, Калинич, Жезус.

Аталанта: Голлини - Толой, Кьяер, Паломино - Хатебур, Фрелер, де Роон, Кастань - Малиновский - Гомес, Иличич.

Запасные: Спортьелло, Росси, Джимсити, Мазьелло, Ибаньес, Госенс, Арана, Пашалич, Сапата, Барроу.

Отметим, что матч Рома - Аталанта состоится сегодня, 25-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Аталанты высказал свое мнение по поводу Руслана Малиновского.