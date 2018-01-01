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Фанаты Брешии оскорбляли Пьянича

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Босниец стал жертвой расизма.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны болельщиков в матче 5-го тура серии А против Брешии (2:1).

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Фанаты Брешии позволили себе скандировать в адрес боснийца слова “zingaro“ или “gypsy“, что означает цыган.

Пьянич провел на поле 63 минуты, сумев забить победный гол.

Стоит напомнить, что это уже не первый случай проявления расистских выкриков. Ранее пострадали Ромелу Лукаку, Дальберт.

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Теги: Миралем Пьянич, Ювентус, Брешиа, Сериа А, футбол, расизм
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