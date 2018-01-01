Адвокат Роналду: Налогообложение в Испании отталкивает игроков
Адвокат нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Хосе Антонио Чоклан поделился своей точкой зрения на тему налогообложения в странах Европы.
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“Мы были возмущены. Футбольный мир объявил войну махинациям с налогами. Но иногда это несправедливо распространяется и на вещи, которые близко не являются махинациями. Это несправедливо считают преступлением.
В случае с Роналду не было речи о том, чтобы не платить налоги с доходов. Налоговая служба стала просить еще больше.
Криштиану знает причины своего переезда в Италию из Испании, я их не знаю. Неправомерная политика налоговых властей отталкивает игроков от переезда в Испанию, это очевидно.
Футболисты, принимая решение, берут в расчет не только спортивный фактор, но и налоговый“, - приводит слова Чоклана As.
Напомним, что португальского футболиста обвиняли в неуплате налогов.
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