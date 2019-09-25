Балотелли застали с сигаретой в раздевалке перед матчем с Ювентусом

Скандальный итальянец в очередной раз привлек к себе внимание.

Перед матчем пятого тура Серии А Брешия - Ювентус форварда “бело-голубых“ Марио Балотелли застали за курением в раздевалке.

Футболист закурил сигарету буквально за несколько минут до начала поединка с чемпионом Италии.

Похоже, вредный дым никак не повлиял на физическое здоровье игрока, поскольку после этого он провел на поле все 90 минут.

Матч завершился победой Ювентуса (1:2). Смотрите также видео голов и обзор матча Брешия - Ювентус.

Ранее сообщалось, что Балотелли разозлился на судей в матче против Ювентуса.