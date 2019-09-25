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Балотелли застали с сигаретой в раздевалке перед матчем с Ювентусом

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Скандальный итальянец в очередной раз привлек к себе внимание.
Марио Балотелли
Марио Балотелли
Getty Images

Перед матчем пятого тура Серии А Брешия - Ювентус форварда “бело-голубых“ Марио Балотелли застали за курением в раздевалке.

Футболист закурил сигарету буквально за несколько минут до начала поединка с чемпионом Италии.

Похоже, вредный дым никак не повлиял на физическое здоровье игрока, поскольку после этого он провел на поле все 90 минут.

Матч завершился победой Ювентуса (1:2). Смотрите также видео голов и обзор матча Брешия - Ювентус.

Ранее сообщалось, что Балотелли разозлился на судей в матче против Ювентуса.  

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Теги: футбол, Серия А, Марио Балотелли, Брешия, Ювентус
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Комментариев (1)
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крымчанин  (аноним)  25.09.2019, 15:08
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крымчанин
ерунда!!!!!

ЛЮБОГО Х()ХЛА МОЖНО ЗАСТАТЬ С ЛОЖКОЙ ИЛИ ТРЯПКОЙ ОКОЛО УНИТАЗА ПОЛЬСКОГО!!!!!
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