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Балотелли разозлился на судей в матче против Ювентуса

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Итальянец зол на судей поединка.
Марио Балотелли
Марио Балотелли
Getty Images

Нападающий Брешии Марио Балотелли в пятом туре Сериа А дебютировал после возвращения на родину в матче против Ювентуса, где его команда уступила (1:2).

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После финального свистка итальянский футболист направился к арбитрам матча, чтоб высказать свое недовольство работой судей в поединке.

“Такое всегда происходит на матчах Ювентуса, вы свистите только в их пользу“, - приводит слова Марио Goal.

Одноклубникам Марио пришлось успокоить игрока, чтоб тот пошел в подтрибунное помещение.

Напомним, что Балотелли перешел в Брешию в августе этого года.

Отметим, что Марио ранее заявлял о расизме в Италии.

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Теги: Марио Балотелли, Брешиа, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол
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