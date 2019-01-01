Интер - Лацио: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

Интер и Лацио встретятся в матче пятого тура чемпионата Италии. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В среду, 25-го сентября, миланский Интер примет римский Лацио в матче пятого тура Серии А. Поединок состоится на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch на успех Интера принимают ставки с коэффициентом 2.05, в то время, как на победу римского клуба можно поставить с коэффициентом 3.75. Ничейный исход оценили в 3.55.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе миланского клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 2.00. На успех Лацио можно поставить с коэффициентом 3.50, а вот ничью здесь оценили в 3.70.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Интера - 2.05, победа Интера - 3.50, ничья - 3.50.