Марлос может перейти в Рому

Услугами футболиста интересуются в чемпионате Италии.

Полузащитник Шахтера Марлос может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Источник утверждает, что услугами украинца бразильского происхождения интересуется Рома, которую возглавляет бывший наставник донецкого клуба Паулу Фонсека.

Отмечается, что римляне пока не делали никаких предложений по трансферу футболиста, однако сам Марлос не против попробовать свои силы в более сильном чемпионате.

Напомним, летом Рома не смогла договориться по трансферу другого игрока Шахтера - Тайсона.