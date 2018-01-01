Брешия - Ювентус 1:2 Видео голов и обзор матча Серии А
Туринцы добыли непростую выездную победу.
Ювентус добыл волевую победу над Брешией в рамках пятого тура чемпионата Италии.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брешия - Ювентус:
Брешия — Ювентус 1:2
Голы: Доннарумма, 5 — Чансельор, 40 (авт.), Пьянич, 63
Брешия: Йоронен — Матею (Морозини, 70), Чансельор, Чистана, Сабелли — Ромуло (Айе, 84), Бизоли, Тонали, Дессена — Доннарумма (Матри, 64), Балотелли.
Ювентус: Щесны — Данило (Куадрадо, 19), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Рабио — Рэмси (Бернардески, 69) — Дибала (Матюиди, 80), Игуаин.
Предупреждения: Хедира, Бонуччи, де Лигт — Чистана
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