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Брешия - Ювентус 1:2 Видео голов и обзор матча Серии А

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Туринцы добыли непростую выездную победу.

Ювентус победил Брешию
Ювентус победил Брешию
Getty Images

Ювентус добыл волевую победу над Брешией в рамках пятого тура чемпионата Италии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брешия - Ювентус:

Брешия — Ювентус 1:2

Голы: Доннарумма, 5 — Чансельор, 40 (авт.), Пьянич, 63

Брешия: Йоронен — Матею (Морозини, 70), Чансельор, Чистана, Сабелли — Ромуло (Айе, 84), Бизоли, Тонали, Дессена — Доннарумма (Матри, 64), Балотелли.

Ювентус: Щесны — Данило (Куадрадо, 19), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Рабио — Рэмси (Бернардески, 69) — Дибала (Матюиди, 80), Игуаин.

Предупреждения: Хедира, Бонуччи, де Лигт — Чистана

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Теги: футбол, Ювентус, видео голов, обзор матча, Брешия
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