Конте: Меня беспокоит, что СМИ предлагают оскорбить человека

Главный тренер "нерадзурри" зол на СМИ.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал публикации в СМИ в преддверии пятого тура Сериа А против Ювентуса.

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“Я прочитал несколько статей, в которых говорится о предстоящей игре Интер - Ювентус как о матче, где меня будут оскорблять.

Я ошеломлен, потому что тот, кто пишет и говорит это, должен иметь совесть и понимать, что провоцирует и какие чувства передает читателю.

Если бы я был редактором этой газеты, я бы пнул их под зад. Любой, кто пишет и сообщает что-то, несет ответственность, потому что все расходится в социальных сетях, а это приводит к ненависти и недовольству.

Меня действительно беспокоит, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры“, - сказал Конте, как сообщает Football Italia.

Отметим, что матч Интер Ювентус в Серии А состоится в воскресенье, 6 октября, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что Конте заявлял про оскорбления на стадионах в Италии.