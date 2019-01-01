Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте: Меня беспокоит, что СМИ предлагают оскорбить человека

Комментариев: 0
Главный тренер "нерадзурри" зол на СМИ.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал публикации в СМИ в преддверии пятого тура Сериа А против Ювентуса.

Читай также: Берлускони: Игра Милана в дерби меня разочаровала

“Я прочитал несколько статей, в которых говорится о предстоящей игре Интер - Ювентус как о матче, где меня будут оскорблять.

Я ошеломлен, потому что тот, кто пишет и говорит это, должен иметь совесть и понимать, что провоцирует и какие чувства передает читателю.

Если бы я был редактором этой газеты, я бы пнул их под зад. Любой, кто пишет и сообщает что-то, несет ответственность, потому что все расходится в социальных сетях, а это приводит к ненависти и недовольству.

Меня действительно беспокоит, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры“, - сказал Конте, как сообщает Football Italia.

Отметим, что матч Интер Ювентус в Серии А состоится в воскресенье, 6 октября, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что Конте заявлял про оскорбления на стадионах в Италии.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Интер, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь