Гасперини: Малиновский всегда был лидером команд, в которых играл
Наставник Аталанты лестно высказался в сторону украинского футболиста.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру полузащитника команды Руслана Малиновского в матче четвертого тура чемпионата Италии против Фиорентины (2:2).
“Малиновский очень быстро влился в игру. Нам необходимо больше матчей, чтобы задействовать большее количество игроков.
В предыдущих командах Руслан всегда был лидером. К тому же, он важный игрок и в национальной сборной. Малиновский - личность, ему легко далась адаптация в команде“, - цитирует Джан Пьеро Гасперини TuttoMercatoWeb.
Напомним, Руслан Малиновский стал лучшим игроком в составе Аталанты по версии WhoScored.
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