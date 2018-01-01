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Гасперини: Малиновский всегда был лидером команд, в которых играл

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Наставник Аталанты лестно высказался в сторону украинского футболиста.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
twitter.com/Atalanta_BC

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру полузащитника команды Руслана Малиновского в матче четвертого тура чемпионата Италии против Фиорентины (2:2).

“Малиновский очень быстро влился в игру. Нам необходимо больше матчей, чтобы задействовать большее количество игроков.

В предыдущих командах Руслан всегда был лидером. К тому же, он важный игрок и в национальной сборной. Малиновский - личность, ему легко далась адаптация в команде“, - цитирует Джан Пьеро Гасперини TuttoMercatoWeb.

Напомним, Руслан Малиновский стал лучшим игроком в составе Аталанты по версии WhoScored.

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Теги: футбол, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Руслан Малиновский
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