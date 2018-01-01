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Гасперини: Рома тактически похожа на Шахтер

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Наставник Аталанты рассказал о подготовке команды к следующим играм.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч пятого тура чемпионата Италии против Ромы. 

“Для нас начинаются очень важные матчи, мы постараемся сделать все возможное, чтобы хорошо сыграть во всех. На данный момент мы сосредоточены на игре против Ромы. Она станет для нас решающим испытанием перед Лигой чемпионов, поскольку Рома тактически похожа на Шахтер.

Подопечные Фонсеки играют очень хорошо, у них есть свой стиль игры, они сильны индивидуально.

Тот факт, что мы выполняем камбэки во время матчей, является одной из наших особенностей. Тем не менее, мы все еще находимся в фазе, где всегда есть возможности для улучшения“, - заявил итальянский специалист.

Матч Рома- Аталанта состоится в среду, 25 сентября. Поединок с Шахтером команда из Бергамо проведет 1 октября.

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Теги: футбол, Аталанта, Рома, Джан Пьеро Гасперини
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Источник: www.atalanta.it

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