Джастин Клюйверт: За расистские посты нужно сажать в тюрьму

Игрок Ромы считает, что нужны жесткие методы борьбы с расизмом.

Нападающий Ромы Джастин Клюйверт высказал свое мнение по поводу борьбы с разимом.

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“Людей, которые публикуют расистские посты, наверное, нужно сажать в тюрьму. Это должно прекратиться. Я не тот, кто исправит ситуацию. Я недостаточно умен для этого.

Идентификация аккаунтов? Да, что-то вроде того. Потому что тогда можно будет всегда посмотреть, кому принадлежит аккаунт“, - цитирует слова Клюйверта Sky Sport.

Отметим, что в последнем туре Сериа А был остановлен матч за расистских выкриков.

Напомним, что Джастин Клюйверт стал игроком Ромы в прошлое летнее трансферное окно.