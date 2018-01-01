Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Джастин Клюйверт: За расистские посты нужно сажать в тюрьму

Комментариев: 0
Игрок Ромы считает, что нужны жесткие методы борьбы с расизмом.
Джастин Клюйверт
Джастин Клюйверт
Getty Images

Нападающий Ромы Джастин Клюйверт высказал свое мнение по поводу борьбы с разимом.

Читай также: Бернарду Силва стал объектом проверки после шутки в соцсетях о темнокожем одноклубнике

“Людей, которые публикуют расистские посты, наверное, нужно сажать в тюрьму. Это должно прекратиться. Я не тот, кто исправит ситуацию. Я недостаточно умен для этого.

Идентификация аккаунтов? Да, что-то вроде того. Потому что тогда можно будет всегда посмотреть, кому принадлежит аккаунт“, - цитирует слова Клюйверта Sky Sport.

Отметим, что в последнем туре Сериа А был остановлен матч за расистских выкриков.

Напомним, что Джастин Клюйверт стал игроком Ромы в прошлое летнее трансферное окно.

Поделись:
Теги: Джастин Клюйверт, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, расизм, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь