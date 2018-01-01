Джастин Клюйверт: За расистские посты нужно сажать в тюрьму
Игрок Ромы считает, что нужны жесткие методы борьбы с расизмом.
Нападающий Ромы Джастин Клюйверт высказал свое мнение по поводу борьбы с разимом.
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“Людей, которые публикуют расистские посты, наверное, нужно сажать в тюрьму. Это должно прекратиться. Я не тот, кто исправит ситуацию. Я недостаточно умен для этого.
Идентификация аккаунтов? Да, что-то вроде того. Потому что тогда можно будет всегда посмотреть, кому принадлежит аккаунт“, - цитирует слова Клюйверта Sky Sport.
Отметим, что в последнем туре Сериа А был остановлен матч за расистских выкриков.
Напомним, что Джастин Клюйверт стал игроком Ромы в прошлое летнее трансферное окно.
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