Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти поддержал решение арбитра про остановку игры из-за расизма

Комментариев: 1
Главный тренер Наполи заявил, что нужно принимать меры против расизма.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти выразил поддержку судье Даниэле Орсато, который остановил игру в матче Аталанта - Фиорентина.

Читай также: ФИФА требует от властей Ирана допустить женщин на футбольные матчи

“Орсато поступил правильно, прервав матч, учитывая, что произошло с Далбертом. Это шаг вперед, будут и другие меры.

Нам нужно следовать этой политике. Инфантино уже сказал, что не стоит это терпеть. Мы считаем также. Теперь у нас есть преимущество в виде камер на стадионах. Нам нужно принимать меры“, — цитирует Анчелотти Calciomercato

Напомним, что ранее Ромелу Лукаку стал жертвой расизма в прямо эфире телеканала.

Поделись:
Теги: Карло Анчелотти, Аталанта, Фиорентина, Наполи, расизм, Сериа А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
бельгиец  (аноним)  23.09.2019, 18:31
Оценка:  0
бельгиец
Собрались щирые украинцы. Один из них спрашивает:
— М*скалив тут нема?
— Ни, нема, — отвечают ему.
— Точно нема?
— Точно.
— Ну тогда давайте по-русски поговорим…
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь