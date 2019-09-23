Анчелотти поддержал решение арбитра про остановку игры из-за расизма

Главный тренер Наполи заявил, что нужно принимать меры против расизма.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти выразил поддержку судье Даниэле Орсато, который остановил игру в матче Аталанта - Фиорентина.

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“Орсато поступил правильно, прервав матч, учитывая, что произошло с Далбертом. Это шаг вперед, будут и другие меры.

Нам нужно следовать этой политике. Инфантино уже сказал, что не стоит это терпеть. Мы считаем также. Теперь у нас есть преимущество в виде камер на стадионах. Нам нужно принимать меры“, — цитирует Анчелотти Calciomercato.

Напомним, что ранее Ромелу Лукаку стал жертвой расизма в прямо эфире телеканала.