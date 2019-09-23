Анчелотти поддержал решение арбитра про остановку игры из-за расизма
Главный тренер Наполи заявил, что нужно принимать меры против расизма.
Главный тренер Наполи Карло Анчелотти выразил поддержку судье Даниэле Орсато, который остановил игру в матче Аталанта - Фиорентина.
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“Орсато поступил правильно, прервав матч, учитывая, что произошло с Далбертом. Это шаг вперед, будут и другие меры.
Нам нужно следовать этой политике. Инфантино уже сказал, что не стоит это терпеть. Мы считаем также. Теперь у нас есть преимущество в виде камер на стадионах. Нам нужно принимать меры“, — цитирует Анчелотти Calciomercato.
Напомним, что ранее Ромелу Лукаку стал жертвой расизма в прямо эфире телеканала.
Полная версия правил
— М*скалив тут нема?
— Ни, нема, — отвечают ему.
— Точно нема?
— Точно.
— Ну тогда давайте по-русски поговорим…