Матч Аталанта - Фиорентина был остановлен из-за расистских выкриков
Матч 4-го тура итальянской Серии A Аталанта - Фиорентина (2:2) был остановлен из-за расистских выкриков с трибун, как сообщает Goal.
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Расистским оскорблениям подвергся защитник Фиорентины Далберта. Арбитр Даниэле Орсато остановил игру в первом тайме после того, как бразильский футболист сообщил ему о расистских оскорблениях с трибун.
Диктор во время вынужденного перерыва через громкоговорители призвал фанатов прекратить проявлять расизм. Болельщики Аталанты встретили сообщение по стадиону свистом и гулом.
Матч продолжился после небольшой паузы.
Напомним, что ФИФА позволит арбитрам присуждать техническое поражение за расизм и дискриминацию.
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