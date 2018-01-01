Матч Аталанта - Фиорентина был остановлен из-за расистских выкриков

Матч 4-го тура итальянской Серии A Аталанта - Фиорентина (2:2) был остановлен из-за расистских выкриков с трибун, как сообщает Goal.

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Расистским оскорблениям подвергся защитник Фиорентины Далберта. Арбитр Даниэле Орсато остановил игру в первом тайме после того, как бразильский футболист сообщил ему о расистских оскорблениях с трибун.

Диктор во время вынужденного перерыва через громкоговорители призвал фанатов прекратить проявлять расизм. Болельщики Аталанты встретили сообщение по стадиону свистом и гулом.

Матч продолжился после небольшой паузы.

Напомним, что ФИФА позволит арбитрам присуждать техническое поражение за расизм и дискриминацию.