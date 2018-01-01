Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Аталанта - Фиорентина был остановлен из-за расистских выкриков

Комментариев: 0
Энрике Далберт
Энрике Далберт
Getty Images

Матч 4-го тура итальянской Серии A Аталанта - Фиорентина (2:2) был остановлен из-за расистских выкриков с трибун, как сообщает Goal.

Читай также: Конте: В Италии только и делают, что оскорбляют и распространяют ненависть

Расистским оскорблениям подвергся защитник Фиорентины Далберта. Арбитр Даниэле Орсато остановил игру в первом тайме после того, как бразильский футболист сообщил ему о расистских оскорблениях с трибун.

Диктор во время вынужденного перерыва через громкоговорители призвал фанатов прекратить проявлять расизм. Болельщики Аталанты встретили сообщение по стадиону свистом и гулом.

Матч продолжился после небольшой паузы.

Напомним, что ФИФА позволит арбитрам присуждать техническое поражение за расизм и дискриминацию.

Поделись:
Теги: Энрике Далберт, Аталанта, Фиорентина, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь