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Берлускони: Игра Милана в дерби меня разочаровала

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Бывший владелец Милана разочарован игрой "россонери".
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
Getty Images

Бывший владелец Милана Сильвио Берлускони прокомментировал поражение “россонери“ в дерби (0:2).

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“Я пытался смотреть матч по телевизору, но игра Милана меня просто разочаровала.

Сусо отличный футболист, но ему нужно играть в оттяжке или под нападающими. Ему нужно создавать подходящие ситуации для приема мяча, но пока этого не происходит.

Бобан и Мальдини? Следующий вопрос. Хотя скажем так: я аплодировал им, когда они были игроками, – цитирует Берлускони Football Italia.

Отметим, что Сильвио Берлускони с 1986 по 2016 год был владельцем Милана.

Ранее сообщалось, что владелец Louis Vuitton хочет приобрести Милан.

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Теги: Сильвио Берлускони, Милан, Интер, Сериа а, чемпионат Италии по футболу, футбол
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