Берлускони: Игра Милана в дерби меня разочаровала
Бывший владелец Милана разочарован игрой "россонери".
Бывший владелец Милана Сильвио Берлускони прокомментировал поражение “россонери“ в дерби (0:2).
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“Я пытался смотреть матч по телевизору, но игра Милана меня просто разочаровала.
Сусо отличный футболист, но ему нужно играть в оттяжке или под нападающими. Ему нужно создавать подходящие ситуации для приема мяча, но пока этого не происходит.
Бобан и Мальдини? Следующий вопрос. Хотя скажем так: я аплодировал им, когда они были игроками, – цитирует Берлускони Football Italia.
Отметим, что Сильвио Берлускони с 1986 по 2016 год был владельцем Милана.
Ранее сообщалось, что владелец Louis Vuitton хочет приобрести Милан.
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