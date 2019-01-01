Гасперини: Малиновский отлично сыграл против Фиорентины

Наставник Аталанты похвалил украинского футболиста.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с Фиорентиной в рамках четвертого тура Серии А (2:2).

“Мы прекрасно сыграли против классной команды. Ребята проявили характер, они не хотели проигрывать. В первом тайме хорошо себя проявили Сапата и Муриэль, у них были неплохие моменты.

Малиновский тоже отлично сыграл. Мы не заслуживали поражения“, - приводит слова специалиста 90min.

Напомним, Руслан Малиновский стал лучшим игроком в составе Аталанты по версии Whoscored.