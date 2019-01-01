Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гасперини: Малиновский отлично сыграл против Фиорентины

Комментариев: 0
Наставник Аталанты похвалил украинского футболиста.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с Фиорентиной в рамках четвертого тура Серии А (2:2).

“Мы прекрасно сыграли против классной команды. Ребята проявили характер, они не хотели проигрывать. В первом тайме хорошо себя проявили Сапата и Муриэль, у них были неплохие моменты.

Малиновский тоже отлично сыграл. Мы не заслуживали поражения“, - приводит слова специалиста 90min.

Напомним, Руслан Малиновский стал лучшим игроком в составе Аталанты по версии Whoscored.

Поделись:
Теги: футбол, Аталанта, Руслан Малиновский, Джан Пьеро Гасперини
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь