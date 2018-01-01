Рибери стал рекордсменом Серии А

Французский футболист установил уникальное достижение.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери установил рекорд Серии А.



Француз стал самым возрастным легионером, который забивал дебютный гол в чемпионате Италии. На момент забитого мяча футболисту исполнилось 36 лет и 168 дней.



Напомним, Рибери отметился в ворота Аталанты в матче четвертого тура чемпионата Италии. Отметим, что гол Руслана Малиновского помешал Фиорентине одержать победу в этом поединке. Матч завершился вничью 2:2.