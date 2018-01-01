Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рибери стал рекордсменом Серии А

Комментариев: 0
Французский футболист установил уникальное достижение.
Франк Рибери в матче с Аталантой
Франк Рибери в матче с Аталантой
Getty Images

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери установил рекорд Серии А.
 
Француз стал самым возрастным легионером, который забивал дебютный гол в чемпионате Италии. На момент забитого мяча футболисту исполнилось 36 лет и 168 дней.
 
Напомним, Рибери отметился в ворота Аталанты в матче четвертого тура чемпионата Италии. Отметим, что гол Руслана Малиновского помешал Фиорентине одержать победу в этом поединке. Матч завершился вничью 2:2.

Поделись:
Теги: футбол, Франк Рибери, чемпионат Италии, Фиорентина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь