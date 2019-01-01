Малиновский стал лучшим игроком в составе Аталанты по версии WhoScored

Украинец получил высокую оценку от авторитетного статистического портала.

В матче четвертого тура чемпионата Италии Аталанта сыграла вничью с Фиорентиной (2:2).

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игроков обеих команд и определил лучших футболистов матча.

Лучшим игроком Аталанты был признан украинец Руслан Малиновский. Полузащитник получил оценку 7.8.

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Руслан в этом матче совершил три удара по воротам (2 в створ), сделал 82 касания, отдал 42 точные из 52 передач (81%), провел 4 удачные из 5 обводки (80%), подал 7 угловых (у удачных) и 1 раз потерял мяч.

Напомним, в этом поединке Малиновский впервые после перехода в Аталанту вышел на поле в стартовом составе.