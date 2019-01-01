Малиновский помог Аталанте вырвать ничью в матче с Фиорентиной

Команде из Бергамо удалось отыграться в последней атаке.

В матче четвертого тура Серии Аталанта дома расписала мировую с Фиорентиной - 2:2.

Голы за "фиалок" на свой счет в этом матче записали Федерико Кьеза и Франк Рибери, а у команды из Бергамо отличились Йосип Иличич и Марио Палашич.

Стоит отметить, что в поединке принял участие украинский полузащитник Руслан Малиновский. Хавбек впервые после перехода в Аталанту вышел на поле в стартовом составе.

Аталанта – Фиорентина 2:2

Голы: Иличич, 84, Кастань, 90+5 — Кьеза, 24, Рибери, 65

Аталанта: Голлини — Гимшити, Паломино, Масьелло (Иличич, 57) — Госенс (Арана, 85), де Рон, Малиновский, Кастань - Пашалич — Муриэль (Гомес, 57), Сапата.

Фиорентина: Дронговски — Лирола, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Далберт (Венути, 86) — Бадель, Кастровилли, Пульгар -Рибери (Боатенг, 68), Кьеза (Влахович, 77).

Предупреждения: Пашалич, де Рон - Пеццелья, Лирола, Миленкович.