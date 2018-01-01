Малиновский впервые попал в основной состав на матч Аталанты
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в основе на матч против Фиорентины.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в стартовый состав Аталанты на матч 4-го тура серии А с Фиорентиной.
Это первый раз, когда 26-летний хавбек появился на поле в стартовом составе итальянского клуба.
До этого матча Малиновский принял участие в трех играх за Аталанту, выходя на замену, и сыграв в общей сложности 103 минуты.
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