Малиновский впервые попал в основной состав на матч Аталанты

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в основе на матч против Фиорентины.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в стартовый состав Аталанты на матч 4-го тура серии А с Фиорентиной.

Это первый раз, когда 26-летний хавбек появился на поле в стартовом составе итальянского клуба.

До этого матча Малиновский принял участие в трех играх за Аталанту, выходя на замену, и сыграв в общей сложности 103 минуты.