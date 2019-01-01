Гасперини: Малиновский готов к следующим матчам

Джан Пьеро Гасперини поделился шансами Руслана Малиновского.

Главный тренер Аталанты рассказал о шансах украинского полузащитника Руслана Малиновского сыграть в следующем матче команды в Серии А против Фиорентины.

По словам специалиста, Малиновский готов выйти на поле, но гарантий о том, что он выйдет давать не поспешил.

"Малиновский и Пашалич готовы к следующим поединкам, но гарантий, что они сыграют против Фиорентины, нет", - цитирует Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что Малиновский дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя за Аталанту в матче против загребского Динамо, и стал одним из лучших игроков команды.