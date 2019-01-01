Шевченко прокомментировал предстоящее миланское дерби

По словам экс-игрока Милана, фаворитом предстоящего поединка .

Бывший форвард Милана, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко, поделился своими мыслями по поводу фаворита предстоящего миланского дерби между Интером и Миланом.

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“Не люблю делать прогнозы, но мне любопытно посмотреть, что произойдет. На данный момент Интер находится в лучшей форме. Конте побеждал повсюду, к тому же, у него есть хороший фундамент - клуб подписал игроков, о которых он просил.

Интер - фаворит поединка, но ни для кого не секрет, что дерби - это отдельный разговор и случиться может все, что угодно“, - приводит слова Шевченко Football Italia.

Украинец также вспомнил свое первое выступление в миланском дерби и отметил, что главный тренер Милана никогда не забудет свой первый поединок.

“Марко Джампаоло сейчас работает в большом клубе. Это будет новый опыт для него и он никогда не забудет свое первое дерби.

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Я до сих пор помню свой дебют против Роналдо, Бобо Вьери, Ивана Заморано, Хавьера Дзанетти - против этой супер команды. Это был невероятный матч. Я вышел во втором тайме и через несколько минут сравнял счет“, - добавил Шевченко.

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