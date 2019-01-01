Милан - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

В рамках четвертого тура Серии А состоится миланское дерби. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 21-го сентября, в центральном матче четвертого тура чемпионата Италии состоится миланское дерби - Милан примет Интер.

Поединок пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в принципиальном поединке небольшое преимущество у подопечных Антонио Конте. Так, компания Parimatch принимает ставки на победу Интера с коэффициентом 2.25, в то время как триумф Милана оценили в 3.50. Ничью здесь оценили в 3.25.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив котировки на победу гостей 2.20, а на хозяев поля - 3.50. Ничью букмекеры оценили в 3.10.

Схожие коэффициенты предлагает и контора bet365: победа Милана - 3.50, победа Интера - 2.20, ничья - 3.30.