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Милан - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

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В рамках четвертого тура Серии А состоится миланское дерби. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Милан - Интер: прогноз букмекеров
Милан - Интер: прогноз букмекеров
Getty Images

В субботу, 21-го сентября, в центральном матче четвертого тура чемпионата Италии состоится миланское дерби - Милан примет Интер.

Поединок пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в принципиальном поединке небольшое преимущество у подопечных Антонио Конте. Так, компания Parimatch принимает ставки на победу Интера с коэффициентом 2.25, в то время как триумф Милана оценили в 3.50. Ничью здесь оценили в 3.25.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив котировки на победу гостей 2.20, а на хозяев поля - 3.50. Ничью букмекеры оценили в 3.10.

Схожие коэффициенты предлагает и контора bet365: победа Милана - 3.50, победа Интера - 2.20, ничья - 3.30.

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Теги: Милан, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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