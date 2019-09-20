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Конте: В Италии только и делают, что оскорбляют и распространяют ненависть

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Главный тренер Интера рассказал про расизм в Италии.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением о том, что в Италии расизм становится глобальной проблемой.

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“Любое оскорбление в адрес соперника, а не только расизм – это проблема. Я провел три года в Англии, и если там происходит что-то подобное, что болельщик больше никогда не попадет на стадион.

В Италии все гораздо хуже. Здесь так много ненависти и негодования, на стадионах только и делают, что оскорбляют и распространяют ненависть.

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Мы должны работать с каждым отдельным фанатом. Мы участвуем в общем соглашении, как и вы, журналисты. Легко писать статьи о расизме, а в последующих текстах распространять ненависть и неуважительное отношение. Вам нужно распространять позитив, а не негатив.

Однако сейчас в Италии ходят на стадион только ради того, чтобы оскорбить соперника, а не для того, чтобы поддержать свою команду“, - цитирует слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее Лукаку подвергся расистским оскорблениям во время прямого эфира.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол, расизм
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