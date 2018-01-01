Лукаку и Брозович едва не подрались в перерыва матча Интер-Славия

Игроки Интера повздорили в раздевалке во время перерыва матча Интер-Славия.

Футболисты Интера Марцело Брозович и Ромелу Лукаку чуть не подрались в раздевалке после матча со Славией (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, по информации Gazzetta dello Sport.

Читай также: Экс-звезду Барселоны приговорили к почти трем годам лишения свободы

Как сообщает источник, нападающий Ромелу Лукаку после окончания первого тайма выразил недовольство действиями партнеров и в эмоциональной форме призвал их следовать установкам главного тренера Антонио Конте и больше играть в атаку.

Брозович воспринял некоторые замечания бельгийца на свой счет и вступил с ним в стычку. Участников конфликта развели и успокоили партнеры.

Напомним, что ранее у Брозовича возникали проблемы с бывшим одноклубником Маурио Икарди.