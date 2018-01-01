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Лукаку и Брозович едва не подрались в перерыва матча Интер-Славия

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Игроки Интера повздорили в раздевалке во время перерыва матча Интер-Славия.
Марцело Брозович
Марцело Брозович
Getty Images

Футболисты Интера Марцело Брозович и Ромелу Лукаку чуть не подрались в раздевалке после матча со Славией (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, по информации Gazzetta dello Sport.

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Как сообщает источник, нападающий Ромелу Лукаку после окончания первого тайма выразил недовольство действиями партнеров и в эмоциональной форме призвал их следовать установкам главного тренера Антонио Конте и больше играть в атаку.

Брозович воспринял некоторые замечания бельгийца на свой счет и вступил с ним в стычку. Участников конфликта развели и успокоили партнеры. 

Напомним, что ранее у Брозовича возникали проблемы с бывшим одноклубником Маурио Икарди.

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Теги: Ромелу Лукаку, Марцело Брозович, Инетр
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