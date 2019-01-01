Роналду рассказал историю из детства о том, как выпрашивал еду в Макдональдсе

Португалец поделился очередным воспоминанием о своем тяжелом детстве.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о тяжелых временах во время его обучения в детской академии лиссабонского Спортинга.

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"Когда мне было 11-12 лет, у нашей семьи почти не было денег. Я жил вместе с другими воспитанниками Спортинга, а свою семью видел раз в три месяца. Это было очень тяжелое время.

Иногда по вечерам мы были очень голодными, а около стадиона у нас был Макдональдс. Мы ходили туда и просили сотрудников дать нам что-нибудь поесть. Там работала женщина по имени Эдна и еще 2 девушки.

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С тех пор я никогда их не видел, но все еще пытаюсь найти. Я общался с местными, но тот Макдональдс давно закрылся. Надеюсь, я найду их благодаря этому интервью. Очень хочу пригласить их в Турин или Лиссабон, чтобы поужинать с ними. Возможно, таким способом я смогу частично вернуть долг", - цитирует Роналду The Sun.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду расплакался, когда увидел ролик со своим умершим отцом.