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Игуаин ударил тренера Ювентуса

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Аргентинский футболист проявил злость на тренировки команды.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Аргентинский футболист Ювентуса Гонсало Игуаин вспылил на тренировки, сообщает BBC Sport

Футболист не сумел достать мяч и выпустил свой пар на человека из тренерского штаба, ударив того по колену. После этого надающий несколько раз ударил ногой по рекламному баннеру. В чувство аргентинца привел партнер по команде защитник Леонардо Бонуччи. 

 

Отметим, что Гонсало Игуаин входит в топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Серии А.

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Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, Сериа А, футбол
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