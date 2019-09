Игуаин ударил тренера Ювентуса

Аргентинский футболист Ювентуса Гонсало Игуаин вспылил на тренировки, сообщает BBC Sport.

Футболист не сумел достать мяч и выпустил свой пар на человека из тренерского штаба, ударив того по колену. После этого надающий несколько раз ударил ногой по рекламному баннеру. В чувство аргентинца привел партнер по команде защитник Леонардо Бонуччи.

You don't want to make Gonzalo Higuain angry! 😡 😳 pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW