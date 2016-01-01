Роналду - о Джорджине: Однажды мы поженимся

По словам футболиста, его возлюбленная является его другом.

Лидер туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, что планирует когда-нибудь узаконить свои отношения со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Читай также: Дочь Роналду повторила знаменитую стойку отца во время празднования гола

"Джорджина мне очень помогла. Безусловно, я люблю ее. Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы.

Джорджина - мой друг. Мы много беседуем с ней. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое", - сказал Роналду в интервью с Пирсом Морганом.

Отметим, что Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2016 году, а уже в 2017-м у них родилась дочь Алана Мартина.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду решил оставит все свое имущество в наследство Джорджине Родригес.