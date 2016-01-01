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Роналду - о Джорджине: Однажды мы поженимся

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По словам футболиста, его возлюбленная является его другом.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Лидер туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, что планирует когда-нибудь узаконить свои отношения со своей девушкой Джорджиной Родригес.

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"Джорджина мне очень помогла. Безусловно, я люблю ее. Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы.

Джорджина - мой друг. Мы много беседуем с ней. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое", - сказал Роналду в интервью с Пирсом Морганом.

Отметим, что Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2016 году, а уже в 2017-м у них родилась дочь Алана Мартина.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду решил оставит все свое имущество в наследство Джорджине Родригес.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, футбол
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