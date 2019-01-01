Владелец Louis Vuitton хочет приобрести Милан

Будущее Милана через несколько месяцев может попасть в руки французов.

Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton и один из богатейших людей планеты, хочет приобрести итальянский футбольный клуб, как сообщает ilmessaggero.it.

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Французский бизнесмен всего несколько месяцев назад превзошел Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира и поднялся на третье место после Джеффа Безоса и Билла Гейтса.

Тем не менее, по словам источника, нынешние владельцы в лице компании Elliott Management не горят желанием расставаться c Миланом.

Напомним, что Милан идет в турнирной таблице на седьмом месте с 6 очками. Следующий матч Милан проведет против Интера.

Ранее сообщалось, что Милан планирует построить новый стадион совместно с Интером.