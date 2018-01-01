Ювентус не смог обыграть Фиорентину в чемпионате Италии

"Фиалки" имели больше возможностей вырвать победу у фаворита.

В матче третьего тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле принимала Ювентус.

Туринский клуб, удачно стартовав в первых двух матчах чемпионата чемпионата Италии, не смог одолеть "фиалок" в гостевом поединке.

Примечательно, что именно хозяева поля имели больше возможностей поразить ворота соперника, однако в конечном итоге матч завершился безголевой ничьей.

Фиорентина – Ювентус 0:0

Фиорентина: Дронговски, Далберт, Миленкович, Пеццелья, Лирола, Бадель, Пульгар, Рибери (Боатенг, 69), Кастровилли, Кьеза, Касерес.

Ювентус: Шченсны, Данило (Куадрадо, 62), Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 44), Хедира, Дуглас Коста (Бернардески, 8), Роналду, Игуаин.

Предупреждения: Касерес (10), Пьянич (14), Кьеза (36), де Лигт (46), Кастровилли (77).