Супруга Иммобиле не смогла оторвать мужа от приставки своим танцем

Итальянский футболист попал в пикантную ситуацию.

Джессика Мелена, супруга итальянского футболиста Чиро Иммобиле, опубликовала на своей странице в Instagram ролик со страстным танцем перед мужем.

На видео игрок Лацио сидит за экраном монитора, а жена пытается отвлечь его захватывающим танцем. Но нападающий не реагировал на действия жены, продолжая играть.

Чиро Иммобиле и Джессика Мелена поженились в 2014 году. В начале нынешнего года у пары родился третий ребенок в семье.

Следующий поединок Лацио проведет в воскресенье, 15-го сентября, против СПАЛа. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что прошлую игру Лацио сыграло вничью в дерби против Ромы, матч закончился 1:1.