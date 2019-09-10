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Супруга Иммобиле не смогла оторвать мужа от приставки своим танцем

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Итальянский футболист попал в пикантную ситуацию.
Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле
Getty Images

Джессика Мелена, супруга итальянского футболиста Чиро Иммобиле, опубликовала на своей странице в Instagram ролик со страстным танцем перед мужем.

На видео игрок Лацио сидит за экраном монитора, а жена пытается отвлечь его захватывающим танцем. Но нападающий не реагировал на действия жены, продолжая играть.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da notare la tua faccia 🤣🤣🤣🤣 @ciroimmobile17

Публикация от jessica Melena (@jessicamelena)

Чиро Иммобиле и Джессика Мелена поженились в 2014 году. В начале нынешнего года у пары родился третий ребенок в семье.

Следующий поединок Лацио проведет в воскресенье, 15-го сентября, против СПАЛа. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что прошлую игру Лацио сыграло вничью в дерби против Ромы, матч закончился 1:1.

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Теги: Чиро Иммобиле, Лацио, Сериа А, футбол
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