Официальный Twitter Милана опубликовал фотографии с презентации новичка команды, нападающего Анте Ребича. 25-летний хорват перешел в итальянский клуб из франкфуртского Айнтрахта на правах аренды.

“Я уже много знал о Милане и его истории, Бобан был первым, с кем я поговорил о клубе, и он дал мне несколько советов. Для меня это мечта быть здесь, и я хотел бы поблагодарить всех. Я уже принимал участие в тренировках, и моя цель - преуспеть в этом сезоне“, - говорит Анте Ребич.

