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Милан представил нового форварда

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Хорватский футболист был презентован в Милане.
Анте Ребич
Анте Ребич
Getty Images

Официальный Twitter Милана опубликовал фотографии с презентации новичка команды, нападающего Анте Ребича. 25-летний хорват перешел в итальянский клуб из франкфуртского Айнтрахта на правах аренды.

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“Я уже много знал о Милане и его истории, Бобан был первым, с кем я поговорил о клубе, и он дал мне несколько советов. Для меня это мечта быть здесь, и я хотел бы поблагодарить всех. Я уже принимал участие в тренировках, и моя цель - преуспеть в этом сезоне“, - говорит Анте Ребич.

 

Напомним, что хорватский футболист уже выступал в Сериа А за Фиорентину в сезонах 2013-2018, но неоднократно уходил в аренду других клубов.

“Когда я впервые приехал в Италию, я был очень молод и у меня не было большого опыта. Мое время во Франкфурте помогло мне вырасти и показать свои качества, которые я теперь надеюсь продемонстрировать в Милане. Я смог хорошо развить уровень своей игры в Германии благодаря последнему тренеру - Адольфу Хюттеру“, - сказал Ребич.

В сезоне-2018/19 Ребич провел 39 матчей и забил 10 мячей во всех турнирах за Айнтрахт.

Отметим, что следующая игра Милана состоится в воскресенье, 15-го сентября, против Вероны. 

Напомним, что основной защитник Айнтрахта был заподозрен в допинге

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Теги: Анте Ребич, Милан, Италия, футбол
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