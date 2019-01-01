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Кулибали: Наполи будет чемпионом в этом сезоне

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Защитник неаполитанцев не делает трагедии из поражения против Ювентуса.
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
Getty Images

Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали считает, что его команда станет чемпионом Серии А в сезоне-2019/20.

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“Кто будет чемпионом Италии? Наполи. Можете так и записать. Поражение в Турине ничего не значит, сезон только начался“,  - цитирует футболиста Corriere dello Sport.

Напомним, во втором туре Серии А Наполи на выезде уступил Ювентусу (4:3), а решающий гол забил Кулибали в свои ворота.

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Теги: футбол, Серия А, Наполи, Калиду Кулибали
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