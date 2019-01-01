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Сарри: Никогда в карьере не видел, чтоб команда так работала в межсезонье

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Маурицио Сарри прокомментировал свое возвращение на тренерский мостик Ювентуса.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри ответил на несколько вопросов в ходе пресс-конференции в преддверии матча против Фиорентины.

Напомним, что в течение нескольких недель итальянский тренер проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа.

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“Было нелегко оставаться вне дома. Я благодарю врачей, которые лечили меня, и они дали мне понять, что я должен был сделать небольшой шаг назад. Но я был спокоен, потому что у технического персонала все отлично.

Было нелегко сделать выбор между игроками для заявки на Лигу чемпионов, но это нужно. Сейчас же я думаю только о чемпионате, наше внимание должно быть сосредоточено на завтра. У нас есть много игроков, которые мало играли за последние несколько месяцев, например, Хедира, Рэмси и Рабьо.

Но я должен сказать одно: никогда в своей карьере я не видел, чтобы команда так хорошо работала во время остановки на матчи национальных команд“,  — цитирует Сарри официальный Twitter клуба.

Матч против Фиорентины состоится в субботу, 14-го сентября, в 16:00 по киевскому времени. Для Маурицио Сарри это будет первая игра возле кромки поля в качестве главного тренера Ювентуса.

Ранее бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что не сожалеет об уходе из клуба.

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Теги: Маурицио Сарри, Сериа А, футбол
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