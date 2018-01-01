Аллегри: Не жалею об уходе из Ювентуса, мне пора было сделать перерыв

Бывший наставник туринцев назвал сильные стороны Криштиану Роналду.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри признался, что на жалеет о своем решении покинуть клуб, а также рассказал, в чем сила Криштиану Роналду.

“Абсолютно не жалею об уходе из команды. Спустя пять лет пора было сделать перерыв. Не исключаю, что руководство поняло это еще раньше меня. Но у меня остались хорошие отношения с президентом клуба Аньелли. Он очень приятный человек со своими взглядами на футбол.

Сила Роналду в ментальности. Ему 34 года, он выигрывал Лигу чемпионов, побеждал в разных первенствах, становился обладателем Золотого мяча и при этом продолжает находить вдохновение, чтобы развиваться.

Конечно, я не могу не отметить его технику, которая помогает ему быть на очень высоком уровне долго, но самое главное это то, что у тебя в голове“, - цитирует итальянского специалиста Padovasport.tv.

Напомним, Аллегри возглавлял Ювентус 2014 по 2019 год. Вместе с ним команда пять раз выигрывала чемпионат Италии и 4 раза Кубок страны.

Ранее стало известно, почему Аллегри решил покинуть Ювентус.