Игрок отметил, что покупка осчастливила его всего лишь на три недели.

Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг рассказал, что во времена выступления за Тоттенхэм он много времени уделял на развлечения и покупку дорогих вещей, и практически не тренировался.

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"В прошлом я был идиотом. У меня был талант, но я тренировался лишь по часу в день. Я последним приезжал на тренировку и уезжал всегда первым, чтобы поскорее поехать погулять с друзьями. У меня были деньги, я жил, как король. Я никогда не ходил в спортзал, и в будущем это сказалось.

Однажды я купил три машины за один день: Lamborghini, Hammer и Cadillac. Но теперь я говорю молодым игрокам: "Ты не можешь купить счастье". Меня не выпускали на поле, были проблемы в семье, меня вывели из состава.

Я искал счастья в материальных вещах: новая машина делает тебя счастливым на неделю. Три моих автомобиля осчастливили меня на три недели", - цитирует Боатенга The Sun.

Напомним, вторую половину сезона-2018/19 Боатенг провел в аренде в Барселоне. Этим летом Кевин-Принс подписал двухлетний контракт с Фиорентиной.