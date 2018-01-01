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Милан и Интер построят новый стадион

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Итальянские клубы меняют стадион.
Сан-Сиро
Сан-Сиро
Getty Images

Стали известны подробности про строительство нового совместного стадиона Милана и Интера.

В июле 2019-го года команды сообщили о планах построить новую арену, которая будет вмещать 60000 зрителей.

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Как сообщает Corriere della Sera, клубы потратят на строительство футбольного стадиона около 605 миллонов евро, при этом снос Сан-Сиро обойдется в 45 миллионов евро.

Планируется, что стадион будет окрашен в дни матча Интера в черно-синие цвета, а в дни Милана - красно-черные.

Стадион Сан-Сиро, также известный как Джузеппе Меацца, был построен в 1925 году. Вместимость стадиона составляет 80 тысяч мест для зрителей.

Напомним, ранее власти Италии закрыли сайты с нелегальными трансляциями Серии А. 

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Теги: Милан, Интер, Италия, Сан-Сиро, футбол
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