Анчелотти: Местным властям наплевать на Наполи

Итальянский специалист раскритиковал ход ремонта на стадионе Cан-Паоло.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти заявил, что несмотря старт сезона, на родном стадионе его команды все еще идут ремонтные работы.

“У меня просто нет слов. Достаточно просто посмотреть на состояние раздевалок. Как можно будет здесь принимать Сампдорию и Ливерпуль? За два месяца не удосужились даже покрасить стены! А ведь за это же время можно построить целый дом!

Я не понимаю, как можно объяснить такое отношение к нам со стороны муниципалитета. Похоже, что руководству города наплевать на Наполи“, - цитирует специалиста пресс-служба итальянской команды.

Отметим, что Наполи договорился с руководством Серии А, чтобы сыграть первые два тура на выезде - во Флоренции и в Турине, чтобы за это время закончить работы. Следующие два матча, в чемпионате Италии против Сампдории 14 сентября и в Лиге чемпионов против Ливерпуля 17 сентября, неаполитанцам придется играть на Сан-Паоло.