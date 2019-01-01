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Буффон занимает предпоследнее место в Ювентусе по размеру зарплаты - СМИ

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Легендарный голкипер пошел на значительно понижение годового оклада, вернувшись в туринский клуб.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Легендарный вратарь сборной Италии и Ювентуса Джанлуиджи Буффон, как оказалось, имеет почти самую маленькую зарплату в туринском клубе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, годовой оклад 41-летнего итальянца не превышает 1,5 миллиона евро. Среди всех футболистов "старой синьоры", меньшую зарплату за один сезон получает только третий вратарь команды Карло Пинсольо (300 тысяч евро).

Самым же высокооплачиваемым игроком Ювентуса ожидаемо является португальский форвард Криштиану Роналду, у которого годовой оклад составляет 31 миллион евро.

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