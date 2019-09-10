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СМИ узнали, сколько Малиновский зарабатывает в Аталанте

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Самым высокооплачиваемым игроком Серии А является Криштиану Роналду.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
twitter.com/Atalanta_BC

Итальянское издание La Gazetta dello Sport опубликовало зарплаты игроков Серии А.

Больше всех в итальянском чемпионате зарабатывает нападающий Ювентуса Криштиану Роналду - 31 миллион евро в год. Немного меньше доход у Матейса де Лигта - 12 миллионов, а на третьем месте Ромелу Лукаку с 9 миллионами евро.

Что касается украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского, то его зарплата в команде составила 1 миллион евро в год и является 6-й в клубе.

gazzetta.it

Напомним, что Малиновский перебрался из Генка в Аталанту минувшим летом, подписав пятилетний контракт.

Ранее украинец прокомментировал свой переход в итальянский чемпионат.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.09.2019, 18:28
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