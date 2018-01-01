Власти Италии закрыли 114 пиратских сайтов с нелегальными трансляциями Серии А

Операция получила кодовое название "Свободный футбол".

Правоохранительные органы Италии заблокировали более 100 пиратских сайтов с нелегальными трансляциями Серии А. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, операция была разработана подразделением по борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности и координировалась прокуратурой города Брешия.

"Наш продукт, все наши бренды и права фанатов должны быть защищены от фальсификаций", - заявил председатель Серии А Луиджи Де Сиерво.

Всего власти отчитались о закрытии 114 сайтов с пиратским контентом. Операция получила название "Свободный футбол".