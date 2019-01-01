Гасперини: Малиновский умеет забивать с дальних дистанций, раньше у нас не было такой опции

Наставник Аталанты считает, что у украинца есть все шансы стать хорошим игроком уровня чемпионата Италии.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о преимуществе полузащитника Руслана Малиновского над другими игроками Аталанты.

“У нас в команде есть много хороших игроков. Есть Гомес и Иличич. Они - наша гарантия техничной игры. Малиновский на данный момент является альтернативой Гомесу. Думаю, он станет хорошим игроком даже в Серии А. У него и Муриэля есть одно преимущество - они несут угрозу с дальних дистанций. Раньше у нас не было таких опций“.

Также наставник итальянской команды прокомментировал поражение от Торино в матче чемпионата Италии (2:3).

“Да, мы проиграли, но я видел Аталанту высокого уровня. Это та команда, которая способна показать футбол уровня Лиги чемпионов. Если мы будем выбирать правильные решения, то станем сильнее“, - цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.com.

Отметим, что Аталанта занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 3 очка после 2-х туров.

Смотрите также пушечного удара Малиновского с дальней дистанции.