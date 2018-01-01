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Сарри ожидает, что Роналду забьет более 40 голов в новом сезоне Серии А

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Специалист надеется, что португалец продолжит феерить в Италии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри ожидает, что лидер клуба португалец Криштиану Роналду забьет более 40 голов в новом сезоне Серии А. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, специалист рассчитывает что КриРо будет играть на левом фланге, смещался в центр штрафной и забивал голы.

К слову, Сарри рассчитывает, что португалец забьет 40 или более голов за сезон.

Стоит отметить, что Роналду славится своими бомбардирскими качествами. Однако, в прошлом сезоне на его счету всего 28 голов за Ювентус.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус
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