Сарри ожидает, что Роналду забьет более 40 голов в новом сезоне Серии А

Специалист надеется, что португалец продолжит феерить в Италии.

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри ожидает, что лидер клуба португалец Криштиану Роналду забьет более 40 голов в новом сезоне Серии А. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, специалист рассчитывает что КриРо будет играть на левом фланге, смещался в центр штрафной и забивал голы.

К слову, Сарри рассчитывает, что португалец забьет 40 или более голов за сезон.

Стоит отметить, что Роналду славится своими бомбардирскими качествами. Однако, в прошлом сезоне на его счету всего 28 голов за Ювентус.